Coppejans moet meerdere erkennen in 19-jarig talent in Challenger-finale

Geen trofee voor Kimmer Coppejans in Spanje. Nochtans was onze landgenoot in de challenger van Gran Canaria in Las Palmas tot in de finale geraakt. Daarin stuitte hij op het opkomende talent Gimeno Valero, dat zijn potentieel op dit toernooi al eens in de verf zette.

Gimeno Valero is pas de nummer 400 op de wereldranglijst, maar daar heeft zijn jeugdige leeftijd mee te maken. De Spanjaard is pas 19. Tennissen kan hij al goed genoeg, ondervond Coppejans meteen in de eerste spelletjes. De Belg moest onmiddellijk zijn service afgeven. Nadien haakte Coppejans wel aan. CRUCIAAL MOMENT BIJ 5-4 Bij 5-4 kwam Coppejans 0-40 voor en leek hij dus op weg naar 5-5. Niets was minder waar. Gimeno Valero won vervolgens vijf punten op rij in dit spelletje om zo de eerse set meteen af te maken. Een bittere pil voor Coppejans, die ook in set twee onmiddellijk op achtervolgen aangewezen was. Ook deze keer geen ommekeer. Integendeel, Gimeno Valero won de belangrijke punten en liep enkel nog maar verder weg. Met 6-4 en 6-2 zette de youngster de finale naar zijn hand en pakte hij de titel. Coppejans moet zich troosten met de status van verliezend finalist.