Novak Djokovic neemt break van een maand na toernooiwinst op Australian Open

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic kan het zich wel permitteren, even een break inlassen. Na zijn winst in Australië zal hij een maand lang niet tennissen.

Djokovic won de Australian Open al voor de 9e keer, een absoluut record. Hij verstevigde daardoor zijn nummer 1 plaats op de ATP-ranking en brak het record van Federere door meer dan 310 weken de ATP-ranglijst aan te voeren.

Het volgende toernooi van Djokovic is pas op 24 maart het tennistoernooi van Miami. Op de grand slams na is het ATP-1000 toernooi van Miami een van de meest prestigieuze toernooien op de kalender. Met 6 overwinningen is Djokovic er gedeeld recordhouder met Andre Agassi.

De Serviër last deze pauze in omdat hij op de Australian Open een buikspierblessure opliep. Aangezien hij maar bleef winnen, kon hij niet herstellen van die blessure. Nu hoopt hij dat de toernooiloze maand hem kan helpen om van de blessure af te raken.