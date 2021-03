Kimmer Coppejans stoomt door na tiebreak en gaat finale spelen in Las Palmas

Kimmer Coppejans maakt kans om in Las Palmas zijn eerste titel van het seizoen te pakken. Daar staat onze landgenoot in de finale op een Challenger. In de halve eindstrijd trok hij een spannende eerste set naar zich toe en hiermee was het moeilijkste werk achter de rug.

Coppejans had al drie zeges geboekt om tot in de halve finales te geraken en trof daarin Esteve Lobato. Een speler buiten de top 400, maar als Spanjaard weet die op gravel wel hoe hij resultaten moet behalen. Lobato kwam ook 1-3 voor. Coppejans antwoordde onmiddellijk en ging ook meteen erop en erover. Van 1-3 naar 5-3 dus. Wat nog niet betekende dat de eerste set binnen was, want Coppejans liet twee setballen liggen en Lobato maakte er vervolgens nog 5-5 van. Twee opslagbeurten later kwam er zo alsnog een tiebreak aan te pas. Coppejans won in de breaker zeven punten op rij en haalde zo dan toch die eerste set binnen. Challenger 80 Grand Canaria 2

SF@KimmerCoppejans 🇧🇪atp185

Def

E Esteve Lobato🇪🇸 atp483



Final it is!! pic.twitter.com/MbDMQl9H2J — Betty (@BStolck) March 6, 2021 Dat was wel een tik voor Lobato. Coppejans voelde dat ook aan en kwam in set twee meteen 2-0 voor. Eén keertje keerde zijn tegenstander nog wel terug. Nadien gunde Coppejans Lobato niets meer: met vier gewonnen games op rij ging het richting finale. Eindstand: 7-6 (7/1) en 6-2.