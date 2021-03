Joachim Gérard moet toestaan dat opponent revanche neemt en haalt finale in Rotterdam niet

Joachim Gérard had Alfie Hewett dit jaar al twee keer verslagen in Australië. Eén keer in de finale van de Australian Open, waardoor Gérard zijn eerste grandslamtitel veroverde. In de halve finales in Rotterdam heeft Gérard toch een keer de duimen moeten leggen voor Hewett.

Het was dus al het derde onderlinge duel tussen beide heren in het rolstoeltennis dit seizoen. Een goede start is altijd aangewezen, maar die was Gérard deze keer niet gegund. Het was zijn Britse tegenstander die de eerste set pakte met 6-3. Beide spelers gaven mekaar geen duimbreed toe in de tweede set, die beslist moest worden in een tiebreak. Gérard pakte daarin de eerste punten en ging dan door op zijn elan. Zo kon onze landgenoot op dat moment alleszins de uitschakeling vermijden. GEEN TOTALE OMMEKEER IN SET DRIE Gérard forceerde dus een derde set, maar daarin deelde Hewett de lakens uit. Hij kwam 5-1 voor en had de winst zo opnieuw binnen handbereik. Gérard naderde wel nog tot 5-3, maar verder dan dat geraakte hij niet. Met 6-3, 6-7 en 6-3 plaatste Hewett zich voor de finale.