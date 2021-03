Greet Minnen uitgeschakeld in kwartfinale in Lyon

Greet minnen is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de halve finales van het WTA-toernooi in Lyon. Tegen de Zwitserse kwalificatiespeelster Golubic werd in twee sets verloren.

Minnen (WTA-113) was aan een goed toernooi bezig in Lyon nadat ze in de vorige ronde kon winnen van Rus (WTA-79) maar kwalificatiespeelster Golubic bleek dan toch te sterk te zijn.

Golubic begon furieus aan de wedstrijd, brak tweemaal door de opslag van Minnen en kwam 0-4 voor. De Belgische kkon wel een opslagspelletje terugwinnen maar niet meer op gelijke hoogte komen. Bij een 3-5 stand ging Golubic opnieuw door de opslag van Minnen, goed voor een 3-6 in de eerste set.

In de tweede set leek Minnen orde op zaken te zetten met een break bij een 1-1 stand maar wanneer ze mocht serveren voor setwinst, ging Golubic toch nog door de opslag van Minnen. Het resulteerde in een tiebreak waarin Golubic met 7-0 naar de overwinning stoomde.

"Het blijft een ged toernooi van me, vandaag was Golubic sterker. Het was geen eenvoudige wedstrijd en het is ook wel een beetje jammer want je weet niet wat er verder in dit toernooi allemaal nog kon gebeuren", klinkt het bij Minnen.