Na behalen van titel de opdoffer: Gillé en Vliegen roemloos onderuit tegen broers Tsitsipas

Sander Gillé en Joran Vliegen wonnen recent nog het toernooi van Singapore. Dat succes heeft in de ontmoeting met de broers Tsitsipas in Rotterdam geen vervolg gekregen. Het was één van de zeldzame keren dat de Belgische dubbelspelers geen vuist konden maken.

In de achtste finales van het dubbelspel zagen Gillé en Vliegen wel een heel bekend gezicht aan de andere kant van het net: dat van Stefanos Tsitsipas, wereldtopper in het enkelspel, en in het dubbel in Rotterdam een duo vormend met zijn broer Petros Tsitsipas.

VIER BREAKS IN EERSTE SET

De Grieken hadden in de eerste set duidelijk de overmacht. De eerste break was er nog eentje in het voordeel van Gillé en Vliegen. Er volgden nadien echter nog drie in hun nadeel. Dat moest beter in set twee. Bij de eerstvolgende opslagbeurt overleefden Gillé en Vliegen ook een beslissend punt en een breakpunt.

Zo bleven ze toch even in het spoor van de broers Tsitsipas, maar halfweg de set konden die toch weer een kloofje slaan. Nadien zag het er niet meer naar uit dat ze de winst nog uit handen zouden laten glippen. De broers Tsitsipas schakelden Gillé en Vliegen uit met 6-2 en 6-3.