'Kimback' back on track: Clijsters krijgt voor twee toernooien een wildcard

De 'Kimback' wordt weer nieuw leven ingeblazen. Kim Clijsters maakte vorig jaar opnieuw een veelbesproken comeback, maar door corona kwam die eigenlijk nooit van de grond. De Limburgse heeft nu toch weer zicht op haar eerstvolgende toernooien.

Verder dan drie toernooien geraakte Clijsters in 2020 niet en telkens ging ze er ook meteen uit. Tussendoor toonde ze wel haar talent nog eens op het World Team Tennis. Begin 2021 kreeg ze geen wildcard voor de Australian Open.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar moest ze dus links laten liggen. Het was dus maar de vraag wanneer ze nog aan tennis toe zou komen. Daar is nu een antwoord op gekomen. De organisatie van de Miami Open kondigt aan dat Clijsters een wildcard krijgt. In Miami zal ze dus haar rentrée maken. Clijsters schreef dat toernooi al vier keer op haar naam.

Ook het toernooi van Charleston kent Clijsters een wildcard toe. Daar kwam de topspeelster van weleer zowaar nog nooit in actie. Miami is een harcourttoernooi, in Charleston spelen ze op gravel.