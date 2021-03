Geen clash tegen Murray voor Goffin maar mogelijk wel tegen nummer 8 van de wereld

Een pak grote namen zijn al gesneuveld, nu ook Andy Murray. Dat is dus niet de opponent van Goffin indien die de kwartfinales kan halen van het ATP-toernooi van Rotterdam. Murray werd wel niet uitgeschakeld door de eerste de beste.

Murray moest het in de achtste finales opnemen tegen Rublev, één van de revelaties van vorig jaar en de nummer 8 op de weliswaar bevroren wereldranglijst. Murray ging in de eerste set lange tijd goed mee en had zelfs een breakbal om 2-4 uit te lopen. Die werd door zijn Russische tegenstander weggewerkt.

MURRAY VERLIEST LAATSTE VIER GAMES

Aan het eind van de set kregen beide spelers kansen om de service van hun opponent af te nemen. Rublev slaagde hierin, Murray niet. De eerste vier spelletjes van de tweede set werden nog netjes verdeeld, maar nadien onderging Murray de wet van de sterkste en geraakte hij niet meer op het scorebord. Rublev versloeg de Schot met 7-5 en 6-2.

Rublev neemt het in zijn volgende match mogelijk op tegen David Goffin. Die moet dan wel zijn achtste finale nog winnend weten af te sluiten. Onze landgenoot moet eerst voorbij de Fransman Jérémy Chardy geraken.