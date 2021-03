David Goffin kan goede reeks niet verder zetten en is uitgeschakeld in de 1/8e finales op het toernooi van Rotterdam

Vorige week won David Goffin nog het toernooi van Montpellier, maar in Rotterdam is onze landgenoot niet verder geraakt dan de 1/8e finales. Hij verloor van de Fransman Jérémy Chardy in twee sets.

David Goffin is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rotterdam. Hij stond in de 1/8e finales tegenover de Fransman Jérémy Chardy, maar onze landgenoot verloor in twee sets. Het werd 6-7 (3-7) en 6-7 (5-7).

Jérémy Chardy is de nummer 64 van de wereld en zal het in de kwartfinales opnemen tegen Rublev, want de Rus schakelde Andy Murray uit in de tweede ronde. Pech dus voor David Goffin, die vorige week wel nog het toernooi van Montpellier op zijn naam kon zetten.