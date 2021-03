Tijdelijke verhoging prijzengeld: financiën bestemd voor top 12 dienen nu om alle spelers en toernooien bij te staan

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen. Een tijdelijke verhoging van het prijzengeld is door de ATP aangekondigd op de toernooien. Dit moet er voor zorgen dat spelers die het financieel moeilijker hebben en toernooien goed door de coronacrisis komen.

De ATP heeft een pakket maatregelen voorgesteld om de impact van corona op te vangen. De belangrijkste maatregel is de herverdeling van de ATP-bonuspool. Dat is een bedrag dat in principe naar de twaalf beste spelers van de wereld gaat.

De Player Coucil heeft zijn akkoord gegeven om de fondsen te herverdelen. Hierdoor kan het prijzengeld opgetrokken worden, zodat ook andere spelers en de toernooien ondersteund worden. "Tussen de Australian Open en Wimbledon wordt het minimumniveau van het prijzengeld voor ATP 250 en ATP 500 toernooien opgetrokken van 50 procent (van het niveau pre-Covid-19) naar respectievelijk 80 en 60 procent."

SPECIALE COVID-STATUS

Voorts blijven ook de klassementen bevroren tot de week van 9 augustus. Tot slot kunnen spelers die vier opeenvolgende weken geen toernooien kunnen spelen, beroep doen op een ‘COVID-19 beschermd klassement’. Dit ‘COVID-19 beschermd klassement’ kan gebruikt worden in vier toernooien, met uitzondering van de grandslamtoernooien en/of de Olympische Spelen.