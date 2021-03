David Goffin doet in Rotterdam wat twee andere toppers niet kunnen: klinkende zege na sterke tweede set

Zijn titel in Montpellier was al een geweldige opsteker voor David Goffin. In Rotterdam is onze landgenoot vastberaden om op hetzelfde elan door te gaan. Dat valt toch af te leiden uit zijn prestatie in de eerste ronde tegen Struff.

De Duitser was dus de tegenstander van Goffin, die na drie spelletjes al een break voorsprong te pakken had. Struff liet zich wel niet zomaar kennen: van 4-2 achter kwam hij terug tot 4-4. Meer dan een stuiptrekking was dat niet, want Goffin gunde hierna zijn opponent zelfs geen enkel spelletje meer. Goffin zou de volgende spelletjes één voor één naar zich toetrekken, ook al zaten er ook wel een paar spannende games tussen. Het betekende evenwel dat hij niet enkel de eerste set op zak stak, maar dat hij na ruim een uur ook zeker was van kwalificatie voor de volgende ronde. Met 6-4 en 6-0 boekte Goffin een overtuigende overwinning. BUBLIK SCHAKELT ZVEREV UIT Lang niet alle topspelers in Rotterdam kunnen dat zeggen. Alexander Zverev, nummer 7 van de wereld en derde reekshoofd in Nederland, ligt er zelfs al uit. De Kazachse speler Bublik stuurde de kwartfinalist van de Australian Open huiswaarts met 7-5 en 6-3. Ook Daniil Medvedev, finalist op de Australian Open, ligt er vroegtijdig uit.