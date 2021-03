Kim Clijsters zal niet te zien zijn in Dubai: wel in Monterrey of Miami?

Vorig jaar was Kim Clijsters nog te zien in Dubai, maar dit seizoen zal ze niet deelnemen aan de Dubai Duty Free Tennis Championship. Het is nog niet duidelijk wanneer onze landgenote opnieuw op het veld te zien zal zijn voor een competitiewedstrijd.

De Dubai Duty Free Tennis Championship is niet het toernooi waar Kim Clijsters het nieuwe seizoen zal starten. Volgens Het Laatste Nieuws zou er wel deze week nieuws komen over de eventuele volgende stap van Clijsters. Zo zou ze eventueel kunnen deelnemen aan het toernooi in Monterrey, Mexico, maar ook de Miami Open is een kanshebber. Het is al een tijd geleden dat Clijsters nog eens een competitieve wedstrijd heeft afgewerkt, want ze stond voor het laatst op 1 september op het veld voor een match.