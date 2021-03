Greet Minnen wint spannende tweesetter in Lyon na festival van breaks

Greet Minnen is de enige Belgische speelster actief op het WTA-toernooi in Lyon. Wel gaat ze alvast een ronde verder. Op de wereldranglijst staat ze zes plaatsen hoger dan haar tegenstandster in de eerste ronde, Katarzyna Kawa. Er werd dus een spannende wedstrijd verwacht.

Dat was het ook, het verschil tussen onze landgenote en de Poolse was finaal niet groot. Wel wist Minnen de klus te klaren in twee sets. Het was vooral een match die bol stond van de breaks. Bij 4-1 stevende Minnen af op winst in de eerste set, maar ze werd ook op haar beurt twee keer gebroken. Bij 5-5 ging Minnen wel weer de belangrijke punten winnen. Twee spelletjes later was de eerste set alsnog binnen.

VIERDE MATCHBAL IS RAAK

Er lag dan nog altijd wel werk op de plank, want Kawa won de eerste twee games uit set twee. Minnen zette onmiddellijk orde op zaken en maakte er 2-2 van. Twee keer kwam Minnen een break voor, maar kon ze die niet vasthouden. Bij een derde poging lukte dat wel. Het ging nog wel van 40-0 naar 40-40. De vierde matchbal was uiteindelijk de goede.

Greet Minnen zette Katarzyna Kawa zo opzij met tweemaal 6-4. In de achtste finales is de tegenstandster van Minnen de Nederlandse Arantxa Rus.