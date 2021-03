David Goffin opgelucht met toernooiwinst in Montpellier: "Deze trofee betekent heel veel voor mij"

Onze landgenoot heeft namelijk enkele moeilijke weken achter de rug. In Australië wilde het maar niet lukken voor Goffin en dus zal deze zege in Montpellier extra veel deugd doen. Op Twitter gaf de Belgische tennisser een reactie.

"Ik ben heel blij dat ik de trofee in de lucht mag steken in Montpellier. Het is een lange en moeilijke weg geweest sinds mijn laatste toernooiwinst en daarom betekent deze trofee heel veel voor mij. Ik wil mijn team bedanken voor het harde werk dat we samen hebben verricht", aldus Goffin.

Very happy to lift the trophy in Montpellier🏆🙌🏻 It’s been a long and though way since the last one, that’s why this one means a lot to me. I would like to thank my team for the hard work we have done together 👊🏻 Thanks to the @OpenSuddeFrance for organizing a great event! 🙏🏻 #5 pic.twitter.com/YFec3xOYfS