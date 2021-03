De trein nu vertrokken? Goffin rekent af met nummer 13 van de wereld en pakt de titel in Montpellier!

Na zijn sterke week in Montpellier moet de trein weer echt vertrokken zijn. David Goffin pakte er ook de titel! In de finale was de tegenstand niet mis: nummer dertien van de wereld, Roberto Bautista Agut. Topreekshoofd ook in Montpellier, maar Goffin was te sterk in drie sets.

Montpellier kreeg zijn droomfinale: het eerste tegen het tweede reekshoofd. Na vijf games zag het er niet zo goed uit voor Goffin: zijn Spaanse opponent leidde met 1-4. Even later ging het van 2-5 naar 5-5. Knappe ommekeer, maar Bautista Agut benutte in het twaalfde spel van de match wel zijn tweede setpunt. Toch was het niet allemaal verloren moeite, want Goffin ging op zijn elan verder. Het openingsspel van set twee was al veelzeggend: een blanco spel voor Goffin en dat op de opslag van Bautista Agut. Dat zou meteen de enige break zijn in de set, die door Goffin netjes werd uitgeserveerd. GOFFIN BETER OP BELANGRIJKE MOMENTEN Ook in set drie was er het ideale scenario voor Goffin, met onmiddellijk een voorsprong op het scorebord. Het deed nog meer deugd dat hij hiervoor twee breakballen moest wegwerken. Goffin was beter op de belangrijke momenten en kon er zo met het einde in zicht nog een break bij doen. Met 5-7, 6-4 en 6-2 pakte Goffin zijn eerste titel van het seizoen.