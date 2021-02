Belgisch succes in Singapore! Sander Gillé en Joran Vliegen pakken samen vijfde ATP-dubbeltitel

Knappe prestatie van Sander Gillé en Joran Vliegen op het ATP-toernooi van Singapore. Onze landgenoten wonnen namelijk de dubbelfinale en hebben zo voor de vijfde keer in hun carrière een dubbeltitel gepakt.

In de finale van het ATP-toernooi in Singapore stonden Sander Gillé en Joran Vliegen tegenover de Australiërs Matthew Ebden en John-Patrick Smith. Het werd al bij al geen moeilijke opgave voor onze landgenoten, want ze haalden het met 6-2 en 6-3.

Een opsteker voor Gillé en Vliegen, want in de Australian Open werden ze nog uitgeschakeld in de eerste ronde. De overwinning in Singapore is hun vijfde dubbeltitel die ze samen kunnen behalen.