David Goffin plaatst zich na drie sets voor finale op het ATP-toernooi van Montpellier

David Goffin heeft zich geplaatst voor de finale op het ATP-toernooi van Montpellier. De Belgische tennisser is aan een sterk toernooi bezig en in de halve finales stond hij tegenover de Wit-Rus Egor Gerasimov.

Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was Goffin na drie sets te sterk. De eerste set won hij met 6-4, maar de tweede set was met 2-6 voor Gerasimov. Uiteindelijk haalde Goffin dus wel de zege binnen door ook de derde set met 6-4 te winnen. In de finale speelt Goffin tegen Roberto Bautista of Peter Gojowczyk.