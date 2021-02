Opvallend: Franse tennisser last pauze in door het coronavirus

Verrassend nieuws uit de tenniswereld. De Fransman Gilles Simon stopt namelijk tijdelijk met tennissen door het coronavirus. De 36-jarige Simon wil een pauze inlassen om zich mentaal te sparen.

Het coronavirus vraagt op verschillende vlakken enorm veel van de mensen. Ook in de wereld van de topsport is het niet anders. Zo heeft de Franse tennisser Gilles Simon beslist om een tijdelijke pauze in te lassen.

Gilles Simon gaf meer uitleg via Twitter. "Omdat ik het niet meer zie zitten om in deze omstandigheden te reizen en te spelen, ben ik helaas genoodzaakt een pauze in te lassen om mezelf mentaal te sparen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en hopelijk keert mijn moraal snel terug. Tot binnenkort", aldus Simon.