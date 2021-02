Gillé en Vliegen blijven favorietenstatus waarmaken en staan in de finale in Singapore

Goed mogelijk dat die eerste toernooiwinst van Sander Gillé en Joran Vliegen in 2021 er nu echt wel aankomst. In Singapore hebben ze alvast de finale bereikt. Ook de Britten Luke Bambridge en Dominic Inglot konden hen niet verrassen.

Gillé en Vliegen zijn het eerste reekshoofd in Singapore en moesten tot dusver nog geen set afstaan. Als derde reekshoofd mochten Bambridge en Inglot wel niet onderschat worden. Gillé en Vliegen gingen meteen uitstekend van start: met een break voorsprong.

Dat hielp het Belgische duo meteen in het zadel. Nadien zat het er meer in dat de voorsprong uitgebreid zou worden dan dat de Britten zouden terugkeren. Het bleef uiteindelijk toch bij die ene break in de eerste set: 6-4 voor Gillé en Vliegen.

KLAAR NA EEN UUR EN EEN KWARTIER

Bij 2-2 in set twee sloegen ze er toch nog eens in om toe te slaan op de service van hun tegenstanders. In het volgende game overleefden onze landgenoten een beslissend punt en dat zou het moeilijkste moment zijn waar ze nog door dienden te komen. Nadien lieten ze op de eigen opslag amper nog iets liggen. Na een uur en een kwartier was het twee keer 6-4 en was de kwalificatie voor de finale een feit.