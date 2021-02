David Goffin zet nu ook zevende reekshoofd opzij en schaart zich bij laatste vier in Montpellier

Is Montpellier de plek waar David Goffin voor de déclic zorgt? Voor het moreel kan zijn passage daar alvast geen kwaad. In zijn eerste partij daar klopte hij Bonzi nog met heel veel moeite. Tegen Sonego ging het een stukje vlotter en dat is toch het zevende reekshoofd daar.

David Goffin is zelf tweede reekshoofd in Montpellier en voldoet voorlopig aan de verwachtingen. Zijn zege tegen Sonego betekent kwalificatie voor de halve finales. Het begon al met die prima start: Goffin ging onmiddellijk door de opslag van zijn tegenstander. STERK ANTWOORD OP BREAK ACHTERSTAND IN SET 2 Bij 3-2 dreigde er wel even een comeback, maar Goffin werkte het breakpunt weg en zette toch door richting 4-2. Twee opslagbeurten later had hij de eerste set op zak. In set twee was het Sonego die een vroege break te pakken had. Goffin antwoordde met een reeks goede spelletjes: van 0-2 ging het naar 5-3. Op de service van Sonego kreeg Goffin al een eerste matchbal. Die kon hij nog niet benutten, maar op zijn eigen opslag maakte Goffin het wel af. Met twee keer 6-4 plaatste hij zich voor de halve finales.