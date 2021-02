Rafael Nadal zal niet deelnemen aan het tennistoernooi in Rotterdam

Rafael Nadal zal niet deelnemen aan het tennistoernooi van Rotterdam. De Spanjaard was normaal gezien het eerste reekshoofd, maar door een rugblessure moet de nummer twee van de wereld passen.

Rafael Nadal eindigde op de Australian Open nog in de kwartfinales na een nederlaag tegen de Griek Stefanos Tsitsipas en ook in Rotterdam zal de Spanjaard al zeker niet met eindwinst aan de haal gaan.

Volgens Sporza moet Nadal namelijk passen voor het Nederlandse toernooi door een rugblessure. Hij was normaal gezien het eerste reekshoofd, maar nu neemt de Rus Daniil Medvedev die rol over. Medvedev is de huidige nummer drie van de wereld.