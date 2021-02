Kirsten Flipkens zegt af voor toernooi van volgende week door enkelblessure

Normaal gezien had Kirsten Flipkens volgende week deelgenomen aan een toernooi in Lyon, maar onze landgenote zal er dan toch niet bij zijn. Ze heeft namelijk te veel last van een enkelblessure.

Kirsten Flipkens zal er volgende week niet bij zijn op het tennistoernooi van Lyon. Onze landgenote heeft te veel last van een enkelblessure en heeft dus moeten afzeggen voor het Franse toernooi. Ze vertelde het zelf via Twitter. pic.twitter.com/sXqTHH40Xz — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) February 25, 2021