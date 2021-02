Gillé en Vliegen blijven Indiërs de baas en plaatsen zich voor halve finales in Singapore

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn op zoek naar hun eerste titel van het jaar. In Singapore staan ze alleszins in de halve finales. Na hun uitschakeling in de eerste ronde van de Australian Open voldoen de Belgen op het ATP-toernooi van Singapore voorlopig aan de verwachtingen.

Ze hadden reeds de Amerikanen Evan King en Hunter Reese uitgeschakeld met 7-6 (7/3) en 6-3. In de kwartfinales kwamen onze landgenoten dan uit tegen de Indiërs Purav Raja en Ramkumar Ramanathan. Zij boden weerstand, maar sneuvelden net als het Amerikaanse duo na twee sets. Het was in het derde spelletje dat Gillé en Vliegen voor het eerst een belangrijke tik uitdeelden. Dat was overigens de enige break uit de wedstrijd. Voor het overige waren de serveerders baas. Dat maakte het nog belangrijker om dat spel naar zich toe te trekken, want zo waren Gillé en Vliegen op weg naar setwinst. DOORGEZET NA GOEDE START IN TIEBREAK Beide duo's bleven de opslagspelletjes vlot binnenhalen. Alleen om er 6-6 van te maken in de tweede set, moesten Gillé en Vliegen een beslissend punt spelen. Nadien volgde de tiebreak. Gillé en Vliegen namen daarin een goede start en lieten de overwinning niet meer uit hun handen glippen. Met 6-4 en 7-6 (7/3) plaatsten ze zich voor de halve finales. Daarin wachten de Britten Luke Bambridge en Dominic Inglot.