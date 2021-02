Alison Van Uytvanck is succesvol geopereerd en bedankt medische begeleiders

Alison Van Uytvanck had reeds aangekondigd woensdag een kleine operatieve ingreep te laten uitvoeren. Bij zo'n ingreep is het toch altijd een beetje afwachten hoe het juist zal gaan, maar alles is goed verlopen. Van Uytvanck is dan ook dankbaar voor de medische bijstand.

Dat zegt de tennisspeelster in een mededeling op sociale media. "In het bijzonder dank ik dokter Lagae Koen voor de succesvolle operatie aan mijn rechterknie en om me zo snel te opereren, om het tijdsverlies vanwege het herstel zo beperkt mogelijk te houden", aldus Van Uytvanck. De pijn die ze in de zomer van 2020 voelde aan haar knie, was weer de kop komen opsteken. Deze ingreep moet haar weer pijnvrij doen laten tennissen. "Bedankt aan AZ Monica om zo goed voor mij te zorgen", voegt Van Uytvanck er nog aan toe. Ze werd dus geopereerd in het desbetreffende ziekenhuis in Antwerpen. pic.twitter.com/gwog15dTD9 — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) February 24, 2021

