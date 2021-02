Goffin doet eindelijk nog eens wat vertrouwen op en haalt het na spannende driesetter in Montpellier

David Goffin zocht in Montpellier naar vertrouwen nadat de seizoensstart ronduit teleurstellend was met nederlagen in de eerste ronde op de Great Ocean Road Open en de Australian Open. In Frankrijk was Benjamin Bonzi de tegenstander in de achtste finales.

De wedstrijd begon met drie breaks op rij, eentje meer in het voordeel van Goffin dan omgekeerd. Ook in de volgende drie games bleven er kansen komen voor de retourneerder. Nu was het Bonzi die de meeste belangrijke punten naar zich toe trok. Zo stond het na zes spelletjes 3-3. In het tiende game werkte Goffin drie setballen weg. Het vierde setpunt was wel raak voor zijn Franse tegenstander. Goffin liet het hoofd niet hangen na dat setverlies en ging met de volgende vier games aan de haal. Zo zat hij in de tweede set meteen safe, al brak Bonzi wel één keertje terug. Dat bleek niet voldoende om de kloof helemaal ongedaan te maken, want Goffin serveerde set uit 'op love'. BREAK DIEP IN DE DERDE SET BESLISSEND In het vijfde spel van set drie sloeg onze landgenoot nog eens toe, al was dat nog niet de definitieve beslissing in de wedstrijd. Van 4-2 ging het immers naar 4-4. De volgende break, bij 5-5, was wel beslissend. Goffin werkte nog een laatste breakpunt weg en benutte meteen zijn eerste matchbal. Met 4-6, 6-4 en 7-5 plaatste hij zich voor de kwartfinales.