Geen Australian Open-trofee en ook geen andere titel in eigen land: nummer 1 van de wereld onderuit in Adelaide

Nummer 1 van de wereld zijn is geen garantie om het ook te halen op het terrein. Dat is in Adelaide nog maar eens gebleken. Thuisspeelster Ashleigh Barty mag meteen inpakken. De Amerikaanse Danielle Collins was te sterk met 6-3 en 6-4.

Elise Mertens trok zich door een schouderblessure al terug uit het toernooi van Adelaide. Wie weet krijgen we daar wel een verrassende winnares, want Ashleigh Barty zal het ook niet worden. Zij moest in de eerste ronde niet in actie komen, maar ging er in de achtste finales meteen uit.

Collins had al drie keer eerder tegen een regerende nummer 1 gespeeld, maar nog nooit gewonnen. Deze keer was het wel prijs. Nochtans was Barty het best begonnen. De Australische kon haar goede start niet doortrekken. Van 1-3 ging het naar 6-3.

IDENTIEK SCENARIO

Barty raapte al haar moed bijeen en ging er nog eens voor in de tweede set. Het was een haast identiek scenario. Barty liep ditmaal zelfs 1-4 uit, maar opnieuw kon Collins terugkeren en erover gaan met een reeks van vijf gewonnen spelletjes op rij. Zo werd Barty voor het tweede toernooi op rij uitgeschakeld in haar thuisland. Op de Australian Open haalde ze de kwartfinales.