Elise Mertens komt niet in actie op toernooi van Adelaide

Elise Mertens zal niet spelen op het WTA-toernooi van Adelaide omdat ze last heeft van een schouderblessure.

Mertens pakte afgelopen weekend nog de titel op de dubbel op de Australian Open, maar geeft nu forfait voor het toernooi van Adelaide. Mertens heeft last van de rechterschouder.

Mertens was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Afgelopen nacht zou ze normaal tennissen tegen de Letse Anastasija Sevastova, maar kwam dus niet in actie.

Haar plaats wordt ingenomen door de Amerikaanse Christina McHale, die als lucky loser wordt opgevist uit de kwalificaties.