David Goffin blijft, ondanks enkele mindere resultaten, positief: "Ik sta niet ver van mijn beste tennis"

David Goffin krijgt in Montpellier de kans om opnieuw aan te knopen met een overwinning. In de eerste ronde was hij vrij en in de tweede ronde zal onze landgenoot het opnemen tegen Pouille of Bonzi.

Voor David Goffin was zijn avontuur in Australië dit seizoen er eentje om snel te vergeten. Zo verloor hij al in de eerste ronde van de Australian Open tegen een wildcardspeler. Toch probeert Goffin positief te blijven. Onze landgenoot gaf in Montpellier meer uitleg en het staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Het kan uiteraard veel beter. Op de Australian Open kreeg ik vier matchballen, maar verloor ik toch nog. Ik blijf optimistisch, want ik sta niet ver van mijn beste tennis", aldus Goffin.