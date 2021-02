Kimmer Coppejans vlot naar tweede ronde in Gran Canaria

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het Challengertoernooi in Gran Canaria.

De 27-jarige Oostendenaar versloeg in de eerste ronde de Serviër Danilo Petrovic (ATP 154), het vijfde reekshoofd, met twee keer 6-1. De partij duurde 1 uur en 5 minuten. In de volgende ronde wacht de Spanjaard Carlos Gimeno Valero (ATP 399) of de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 257).

Coppejans speelt op Gran Canaria ook nog het dubbelspel met de Spanjaard Sergio Martos Gornes. Zij spelen in de eerste ronde tegen het Italiaanse duo Alessandro Giannessi en Stefano Napolitano.