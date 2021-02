Elise Mertens zakt één plaats op WTA-Ranking, Naomi Osaka doet goede zaak

De nieuwe WTA-Ranking is bekend. Daarin zakt Elise Mertens één plaats, want ze moet nu tevreden zijn met de zeventiende plaats. In de top 3 is er ook een verschuiving, want Naomi Osaka staat nu op de tweede plaats.

Elise Mertens haalde op de Australian Open een plaats in de achtste finales, maar het was niet voldoende om haar zestiende plaats op de WTA-Ranking vast te houden. Ze daalt namelijk naar de zeventiende plaats. In de top 5 is er één wijziging. Zo stijgt Naomi Osaka naar de tweede plaats en daalt Simona Halep naar de derde plaats. Ashleigh Barty blijft de nummer één, terwijl Kenin en Svitolina ook in de top vijf terug te vinden zijn.