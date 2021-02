David Goffin blijft vijftiende op ATP-Ranking, Medvedev komt top drie binnen

Deze ochtend is de nieuwe ATP-ranking bekendgemaakt. Zo komt Daniil Medvedev de top drie binnen en zakt Dominic Thiem naar de vierde plaats in het klassement. David Goffin blijft op de vijftiende plaats staan.

Novak Djokovic heeft de Australian Open op zijn naam gezet en zo verstevigt de Serviër zijn eerste plaats op de ATP-Ranking. Hij staat voor Rafael Nadal en Daniil Medvedev. De laatstgenoemde is nieuw in de top 3.

Hij komt namelijk in de plaats van Dominic Thiem, want de Oostenrijker zakt een plaats. Voor David Goffin verandert er niet veel, want ondanks zijn snelle uitschakeling op het Grandslamtoernooi blijft onze landgenoot op de vijftiende plaats staan.