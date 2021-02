Koning van Australië: Novak Djokovic wint voor 9e keer Australian Open

Novak Djokovic is erin geslaagd om de Australian Open voor de 9e keer op zijn naam te schrijven. In de finale tegen de Rus Medvedev was Djokovic de sterkste in drie sets.

Ondanks een vroege break in de eerste set van Djokovic, ging het redelijk gelijk op tussen de twee heren in de beginfase. UIteindelijk kon het nummer 1 van de wereld door de opslag gaan van Medvedev bij een 6-5 stand.

Het zwaarste werk leek gedaan vor Djokovic want in de tweede set kon Medvedev geen gelijke tred houden. Met twee dubele fouten en een puntenpercentage van 22% op zijn tweede opslag maakte Medvedev het zichzelf heel lastig tegen de beste van de wereld in Melbourne.

Naar 18e titel

Hetzelfde verhaal in de derde set. Medvedev kn geen vuist maken en verloor ook deze set met 6-2. Het eerste wedstrijdpunt was voldoende voor Djokovic om zijn 9e titel in Melbourne te pakken.

Zo pakt Djokovic zijn 18e grandslamtitel in zijn carrière. Hij komt op twee titels van het record van Roger Federer en Rafael Nadal.

Eén record heeft hij alleszins wel afgepakt van Federer want Djokovic gaat zijn 311e week als nummer 1 van de wereld in, een week meer dan het record van Federer.