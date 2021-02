Goffin na debacle van Australian Open tweede reekshoofd in Montpellier

Na de snelle uitschakeling op de Australian Open komt David Goffin volgende week in actie op het Open Sud de France.

Goffin ging er in de eerste ronde op de Australian Open al uit. Hij trekt volgende week naar het Open Sud de France, het ATP 250-indoortoernooi in het Zuid-Franse Montpellier.

Daar is hij tweede reekshoofd. De eerste ronde is hij alvast bye. Daarna volgt de winnaar van het Franse duel tussen Benjamin Bonzi (ATP 137) en Lucas Pouille (ATP 76).

Het is al de vierde keer dat Goffin in Montpellier tennist. Vorig jaar bereikte hij de halve finale maar verloor dan in drie sets verloor van de Canadees Vasek Pospisil.