Naomi Osaka maakt indruk tegen Jennifer Brady en zet Australian Open voor de tweede keer op haar naam

Naomi Osaka heeft de Australian Open gewonnen. De nummer drie van de wereld was in de finale te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady. Het werd 4-6 en 3-6. Het is de vierde Grandslamtitel voor Osaka in haar carrière.

Deze ochtend stonden Naomi Osaka en Jennifer Brady tegenover elkaar in de finale van de Australian Open. Osaka is de nummer drie van de wereld, terwijl Brady als nummer 24 van de wereld één van de verrassingen van het toernooi is.

In de eerste set speelde Brady goed mee, maar Osaka was met 4-6 net iets te sterk voor de Amerikaanse. In de tweede set was Osaka ontketend en kwam ze al snel 0-4 voor. Brady kwam nog terug in de wedstrijd, maar Osaka haalde ook deze set binnen met 3-6.

Een mooie overwinning voor Osaka en zo heeft de Japanse haar vierde Grandslamoverwinning in haar carrière geboekt. Eerder had ze al eens de Australian Open gewonnen en ook de US Open kon ze al twee keer winnen.