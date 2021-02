Kim Clijsters heeft lovende woorden voor finalist Australian Open: "Verfrissend en geweldige speler"

De finale bij de mannen op de Australian Open is bekend. Novak Djokovic zal het namelijk opnemen tegen Daniil Medvedev. De laatstgenoemde kan op heel wat steun rekenen van Kim Clijsters.

Novak Djokovic zal het in de finale van de Australian Open opnemen tegen Daniil Medvedev. Zo krijgen we een duel tussen de nummer één en de nummer vier van de wereld. Medvedev kan alvast op heel wat steun rekenen van Kim Clijsters.

Onze landgenote had mooie woorden voor Medvedev op Twitter. "Hij is open, eerlijk, geeft leuke interviews en is leuk en verfrissend. Het is een geweldige speler", aldus Kim Clijsters op sociale media.