HERBELEEF: Elise Mertens verovert met Sabalenka haar tweede grandslamtitel op de Australian Open!

Na al de US Open te hebben gewonnen in het dubbel in '19 ging Elise Mertens op de Australian Open samen met Aryna Sabalenka voor een tweede grandslamtitel. En jawel, de trofee is voor hun! In de finale rekenden ze af met Krejčíková en Siniaková. Herbeleef de finale hieronder.

Mertens/Sabalenka - Krejčíková/Siniaková 6-2 6-3

SET 2

6-3

Na een volley van Siniaková krijgen we nog een breakpunt. Sabalenka serveert dat weg en pakt dan uit met een goede passeerslag, maar gaat in de fout op matchpunt. De volgende rally eindigt met een forhand van de Wit-Russische in het net. Wel gevolgd door een goede serve en smash van de dubbelpartner van Mertens. Ook de tweede matchbal is niet raak, waarna Mertens een volley mist aan het net.

De power van Sabalenka van op de baseline redt dan wel het volgende breakpunt. Een derde matchbal komt eraan, maar Mertens reageert nogal onhandig aan het net. Een ace van Sabalenka forceert matchbal vier en zij dwingt dan ook nog eens een fout af bij Siniaková. Mertens en Sabalenka winnen de Australian Open in het dubbelspel bij de dames!

5-3

Het altijd belangrijke zevende game in een set gaat naar Mertens en Sabalenka. Het is dan Siniaková aan serve en dat is de kans om de druk op te voeren. Bij 15-40 gaat een return van Mertens net uit maar de terugslag van Sabalenka bij het volgende punt forceert de break wel! Mertens en Sabalenka op een zucht van de grandslamtitel nu.

3-3

Mertens en Sabalenka antwoordden op hun beurt sterk en pakken ook een spelletje zonder een punt te moeten inleveren. Krejčíková en Siniaková laten zich na het verliezen van het eerste punt van het zesde spel in deze set niet uit hun lood slaan en blijven gelijke tred houden.

2-2

In het derde spel van set twee komen Mertens en Sabalenka 15-40 achter. Niet voor het eerst weten ze na een lang en spannend game alsnog aan het langste eind te trekken. En maar goed ook, want ook Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková laten voorlopig geen steekjes vallen in de tweede set. Ze maken er op love 2-2 van.

1-1

Mertens en Sabalenka hebben het goede ritme te pakken en halen ook vlot het openingsspel van de tweede set binnen. Hun tegenstandsters reageren wel door de vier volgende punten voor hun rekening te nemen.

SET 1

6-2

Elise Mertens toont nu echt haar leidersrol. Verschillende keren komt ze bij breakpunt tegen op de proppen met een geweldige opslag. Samen met Sabalenka sleept ze de gamewinst eruit, een belangrijk moment in de wedstrijd. Siniaková blijft het ondertussen lastig hebben met haar service. Mertens en Sabalenka profiteren ervan om de eerste set binnen te halen.

4-2

Elise Mertens voelt zich nog niet helemaal comfortabel aan het net. De Tsjechische dames forceren onmiddellijk de rebreak. Mertens en Sabalenka reageren wel en lopen in het volgende spel 0-40 uit. Die drie breakpunten gaan nog verloren, het vierde is wel raak. Sabalenka herstelt de marge met een goede return en een forehand winner.

3-1

Ook het eerste opslaggame van Mertens verloopt goed, ondanks een goeie slag van Siniaková bij 30-0. Met een scherpe service haalt Mertens het game binnen. De serve van Siniaková draait minder goed. Zij slaat een dubbele fout bij breakpunt tegen. De eerste break van de match is een feit.

1-1

Mertens en Sabalenka beginnen eraan op een overtuigende manier. Sabalenka serveert uitstekend, met een love game wordt het 1-0. Mertens probeert nadien al eens een lob en Sabalenka pakt uit met vlakke slagen, maar het tweede spel moeten ze wel aan hun opponenten laten.

VOORAF: Elise Mertens en Aryna Sabalenka wonnen eerder al de US Open in het dames dubbelspel in 2019. Op de Australian Open staan ze opnieuw de finale en spelen ze dus voor hun tweede grandslamtitel. Zij zijn in Melbourne het derde reekshoofd en treffen in de finale de Tsjechische dames Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, het tweede reekshoofd. Wint Elise Mertens de Australian Open in het dames dubbel of niet?