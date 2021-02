Daniil Medvedev haalt het van Stefanos Tsitsipas en plaatst zich voor finale Australian Open

Novak Djokovic kent zijn tegenstander in de finale van de Australian Open. De Serviër zal het opnemen tegen Daniil Medvedev. De Rus haalde het van de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets. Het werd 6-4, 6-2 en 7-5.

Stefanos Tsitsipas haalde het in de kwartfinales van Rafael Nadal en dus begon de Griek met veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen Daniil Medvedev. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar de eerste set ging wel naar de Rus: 6-4.

In de tweede set speelde Daniil Medvedev uitstekend en gaf hij Tsitsipas zeer weinig kansen. Ook de tweede set was dus met 6-2 voor hem. In de derde set probeerde Tsitsipas terug in de wedstrijd te komen, maar Medvedev maakte het met 7-5 af. Zo heeft de nummer vier zich geplaatst voor de finale van het Grandslamtoernooi en daarin zal hij het opnemen tegen Novak Djokovic.