🎥 Tweede grandslamtitel eindpunt voor Mertens-Sabalenka als duo op Slams: "Het waren een geweldige paar weken"

Dat heet dan een einde in stijl: Elise Mertens en Aryna Sabalenka veroverden de Australian Open-trofee met een overtuigende winst in de finale. Mooi om zo een punt te zetten achter hun periode als dubbelduo op de Grand Slams. Met twee grandslamtitels is hun oogst heel fraai.

Elise Mertens besloot in november 2018 om niet meer te dubbelen met Demi Schuurs, om het enkelspel iets meer aandacht te geven. Mertens ging een duo vormen met een andere enkelspeelster, Aryna Sabalenka. Prompt werden ze één van de beste dubbelduo's ter wereld: ze wonnen in 2019 de US Open en nu dus ook de Australian Open in 2021.

Sabalenka is ondertussen ook opgerukt naar de top tien in het enkel en had al aangegeven resoluut de kaart van het enkelspel te willen trekken. Na de finale op de Australian Open volgde de bevestiging: Mertens en Sabalenka gaan niet meer samen dubbelen op de Grand Slams. In andere toernooien zullen ze wel nog samen spelen.

Met de trofee in hun handen gaven ze ook een reactie na hun eindwinst in Melbourne. "We zijn heel blij met deze tweede grandslamtitel. Dank aan iedereen voor de steun", aldus Aryna Sabalenka. "Het zijn een paar geweldige weken geweest", zegt Mertens. "We waren heel blij dat de fans er terug bij waren en we kijken uit naar het volgende toernooi."

"We hadden een lastige loting", wist Mertens eerder te vertellen tijdens de ceremonie na de finale. "We zijn blijven vechten. Het is goed om niet altijd gestresst te zijn, zoals in het enkelspel. In het dubbel proberen we het fun te maken, maar als we op de baan staan, willen we natuurlijk winnen."