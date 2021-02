Vlaamse Sportfederatie eist perspectief van overheid voor heropstart trainingen en competities

De Vlaamse Sportfederatie dringt er bij de overheid op aan dat er voor de sportclubs in Vlaanderen dringend een oplossing moet komen. De coronacijfers gaan de goede kant uit, maar tegelijkertijd blijft men voorzichtig met versoepelingen.

"De Vlaamse Sportfederatie, die 65 sportfederaties en 18.000 sportclubs in Vlaanderen vertegenwoordigt, vraagt de overheid vandaag een duidelijk perspectief om clubs in allerlei binnen- en buitensporten opnieuw te laten opstarten", zo klinkt het in een mededeling.

OPNIEUW WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN

Wat wil de Vlaamse Sportfederatie dan juist? "In eerste instantie wil de Vlaamse sportsector opnieuw dat indoorsporten voor alle leeftijden stelselmatig kunnen heropstarten - uiteraard met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen. Bij individuele contactloze sporten zoals kajak, golf, tennis en paardrijden, zouden ook wedstrijden en toernooien opnieuw mogelijk moeten worden."

Tijd voor versoepelingen dus, laat de sportwereld weten. "De versoepelingen zijn niet alleen noodzakelijk voor het mentale en fysieke welzijn van de Vlaming, ook voor onze sportclubs zijn ze belangrijk: anders dreigen veel Vlamingen definitief hun club vaarwel te zeggen, zeker in minder populaire sporttakken."

CLUBS HELPEN LEDEN TE BEHOUDEN

"Het is belangrijk om alle clubs, zowel voor binnen- als buitensporten, weer te laten opstarten. Het laat hen vooral toe om het contact met hun leden niet verder te verliezen", zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. Een geleidelijke heropstart van wedstrijden kan ook zorgen voor broodnodige inkomsten in de clubkas.