Verovert Elise Mertens haar tweede (en voorlopig laatste) grandslamtitel in het dubbelspel? Volg het vrijdagochtend live!

Elise Mertens veroverde in 2019 de titel op de US Open, samen met haar dubbelpartner Aryna Sabalenka. Op de Australian Open krijgen Mertens en Sabalenka de kans om hun tweede grandslamtitel te pakken in het dames dubbelspel. Vrijdagochtend Belgische tijd spelen ze de finale.

TEGENSTANDSTERS

Elise Mertens staat voor de tweede keer in haar carrière in de finale van een Grand Slam. De eerste won ze dus op de US Open. Om een tweede grandslamtitel te pakken, moet ze samen met Sabalenka voorbij Barbora Krejčíková en Kateƙina Siniaková.

Dit Tsjechische duo vormt het tweede reekshoofd in het dubbelspel in Australië, Mertens en Sabalenka zijn het derde reekshoofd. Toch worden beide teams ongeveer evenveel kansen toegedicht. Uit de wereldranglijst spreek zelfs een licht voordeel voor Mertens en Sabelenka. Zijn zijn respectievelijk het nummer 6 en 5 van de wereld in het dubbelspel. Siniaková en Krejčíková zijn het nummer 7 en 13 van de wereld.

In de onderlinge ontmoetingen staat het 1-1. Beide duo's troffen mekaar al eens op de Australian Open, in 2019. Toen wonnen Krejčíková en Siniaková met 2-6, 6-2 en 6-3. Later dat jaar op Indian Wells trokken Mertens en Sabalenka het laken naar zich toe met 6-3 en 6-2.

WEG NAAR DE FINALE

Krejčíková en Siniaková wonnen hun eerste drie partijen in twee sets. Zeker de eerste twee ronden gingen erg vlot. In de kwart-en halve finale werden ze meer op de proef gesteld, maar kwamen ze als winnaressen uit twee driesetters. Zeker in de halve finale tegen Jurak en Stojanovic was het wel spannend. Het werd 3-6, 6-2 en 6-4.

© photonews

Bij Mertens en Sabelanka het omgekeerde verhaal. Er moest van een achterstand teruggekomen worden tegen Lister en Van Uytvanck. Ook tegen Siegemund en Zvonareva was er een derde set nodig. Tussendoor was er in de tweede ronde een bye. De laatste twee partijen werden in twee sets afgerond. Er werd een indrukwekkende zege geboekt tegen een Japans duo en Melichar en Schuurs werden geklopt met 7-5 en 6-4.

SCHEMA

De finale van het dames dubbelspel begint vrijdagochtend ten vroegste om 6u Belgische tijd. Het zal effectief dit startuur worden als de halve finale uit het heren dubbel Jamie Murray/Soares - Ram/Salisbury dan al is afgehandeld. Die partij staat eerst nog op het programma in de Rod Laver Arena.

© photonews

Mogelijk is het voor Elise Mertens de laatste kans op de korte termijn om in het dubbelspel nog een grandslamkampioene te worden. Haar dubbelpartner Sabelenka heeft immers aangegeven het dubbel te willen laten vallen om meer te focussen op het enkelspel. Op Tenniskrant.be zal u de dubbelfinale bij de dames in een live-artikel op de voet kunnen volgen.

Bij zowel een overwinning van Mertens en Sabalenka als voor een zege van het Tsjechische duo kunt u 1,95x uw inzet terugverdienen! Waag nu uw kans bij BETFIRST!