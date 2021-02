Serena Williams heeft het lastig na verloren halve finale en barst in tranen uit op persconferentie

Serena Williams zal niet nog eens de Australian Open winnen. De Amerikaanse verloor in de halve finales met 6-3 en 6-4 van Naomi Osaka, de nummer drie van de wereld. Na de wedstrijd had Williams het zeer lastig.

Op de persconferentie had ze namelijk alle moeite om haar tranen te bedwingen na de nederlaag. Na enkele minuten zei ze dan ook dat het al voldoende was. "Ik ben klaar", zei de Amerikaanse tennisspeelster, zoals hieronder op de beelden van Tennis Channel te zien is.