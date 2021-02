Sander Gillé uitgeschakeld in de kwartfinales van de Australian Open in het gemengd dubbel

Het avontuur van Sander Gillé op de Australian Open zit erop. In de kwartfinales van het gemengd dubbel werden hij en de Amerikaanse Hayley Carter uitgeschakeld door het Australisch duo Samantha Stosur/Matthew Ebden.

Sander Gillé is nu in alle categorieën uitgeschakeld op de Australian Open. In het gemengd dubbel had onze landgenoot de kwartfinales gehaald, maar daarin waren de tegenstanders, het Australische duo Samantha Stosur/Matthew Ebden, net te sterk.

De eerste set werd 6-3 voor de Australiërs en ook in de tweede set konden onze landgenoot en de Amerikaanse geen vuist maken. Het werd 6-2 en zo zijn de kwartfinales in het gemengd dubbel het eindstation van Sander Gillé op het Grandslamtoernooi.