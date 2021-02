Jennifer Brady verrast Karolina Muchova en zal het tegen Naomi Osaka opnemen in de finale van de Australian Open

De finale op de Australian Open bij de vrouwen is bekend. Deze ochtend kon Naomi Osaka zich als eerste plaatsen en nu is daar Jennifer Brady bij gekomen. De Amerikaanse haalde het in de halve finales van Karolina Muchova.

Karolina Muchova was misschien wel één van de topfavorieten om het toernooi te winnen. De nummer 27 van de wereld speelde mooi tennis en schakelde in de vorige rondes Elise Mertens en Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, uit. Toch had ze het in haar halve finale knap lastig tegen de Amerikaanse Jennifer Brady. De eerste set ging naar de Amerikaanse nummer 24 van de wereld (4-6), maar de tweede set werd wel gewonnen door Muchova (6-3). De derde set zou dus alles bepalen, maar daarin was Brady met 4-6 net iets te sterk. Zo mag de Brady het in de finale opnemen tegen Naomi Osaka. Het is de eerste Grandslamfinale voor Jennifer Brady. First Grand Slam final đŸ€©



đŸ‡ș🇾 @jennifurbrady95 outlasts Muchova, 6-4, 3-6, 6-4!#AO2021 pic.twitter.com/yWfZc8S6X4 — wta (@WTA) February 18, 2021