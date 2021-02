Djokovic maakt einde aan sprookje van qualifier en speelt zijn negende finale op Australian Open

Een tennissprookje is aan zijn einde gekomen. Novak Djokovic kon het niet laten gebeuren dat ook hij gewipt zou worden door Aslan Karatsev. De Rus schopte de kwalificaties tot in de halve finales, maar kwam dan een speler tegen die simpelweg een klasse te sterk was.

Karatsev ging in het wedstrijdbegin mee tot 3-3. Nadien schakelde Djokovic een versnelling hoger. Twaalf van de volgende dertien punten waren voor de Serviër. Zo was de eerste set ook meteen beslist. Djokovic hield zijn voet op het gaspedaal en liep in set twee 5-1 uit. Het leek behoorlijk éénrichtingstennis, tot Karatsev bewees wel heel wat veerkracht te hebben. De Grand Slam-debutant naderde tot 5-4 en had zelfs twee keer een bal om er 5-5 van te maken. Zo ver liet Djokovic het niet komen. De nummer één van de wereld haalde de set toch maar binnen op de eigen opslag. VLOTTE KWALIFICATIE Zo lag de weg naar de finale open. Djokovic gooide in de derde set nog een vroege voorsprong te grabbel, maar spurtten nadien toch vlotjes naar die finale. Met 6-3, 6-4 en 6-2 schakelde hij Karatsev uit.