Sofia Kenin heeft zich na tegenvallende Australian Open laten opereren

Na haar uitschakeling op de Australian Open deed Kenin nog mee aan een ander toernooi in Australië. In dat toernooi verloor de Amerikaanse zelfs al in de eerste ronde. Er moest dus wel iets aan de hand zijn. Daags nadien kreeg ze ineens last van hevige pijn.

Acute appendicitis was diagnosed following the completion of my CT scan. I had to have surgery and had my appendix removed on Monday, February 15, at Epworth Hospital Richmond. I want to thank everyone at Epworth Hospital Richmond for taking good care of me!