Sabalenka speelt met Mertens finale: "Qua karakter kan ik iets van haar leren"

Aryna Sabalenka speelt dubbelfinale met Elise Mertens. Het kan voor hen de tweede grandslamzege in het dubbelspel worden.

Vrijdag spelen Sabalenka en Mertens de finale van de Australian Open. "We spelen graag samen en vormen een goed paar. We zijn goede vrienden en op het court vullen we mekaar goed aan", zegt Sabalenka. "We werken hard, motiveren mekaar en pushen mekaar om beter te worden. Dat loont ook in het enkelspel. Fysiek hebben we allebei veel vooruitgang geboekt sinds de start van ons partnership in 2019."

In 2019 won het duo al de US Open. "Ik train graag samen met Elise. Ze haalt altijd een hoog niveau en laat me hard werken. Dat heb ik nodig. Als ik één slag van haar kon lenen, zou het haar lob zijn. Ook qua karakter kan ik iets van haar leren. Zelf kan ik nogal impulsief zijn en wind ik me vaak snel op, terwijl zij altijd aardig en super cool blijft."