Rafael Nadal uitgeschakeld op de Australian Open

Geen Nadal meer in de halve finales van de Australian Open. Hij verloor in vijf sets van het Griekse vijfde reekshoofd Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas verloor de eerste twee sets met 6-3 en 6-2. De tiebreak van de derde set pakte hij met 7-4. Toen hij ook de vierde set met 6-4 pakte geloofde hij er weer helemaal in.

In de vijfde set was de derde matchbal op eigen service de goede, om de vijfde set met 7-5 binnen te halen. De wedstrijd duurde maar liefst vier uur en vijf minuten. Het duel was een heruitgave van de halve finale van 2019. Toen was Nadal duidelijk de betere (6-2, 6-4, 6-0).

Tsitsipas neemt het in de halve finales op tegen de Rus Daniil Medvedev. Die schakelde eerder op de dag zijn landgenoot Andrey Rublev uit met 7-5, 6-3 en 6-2.