Opnieuw publiek toegelaten bij Australian Open

De volgende dagen mag er opnieuw publiek binnen op de Australian Open. Dat was sinds vorige week verboden na enkele coronabesmettingen.

De korte lockdown van vijf dagen die sinds vorige week vrijdag ingevoerd was is voorbij sinds middernacht Australische tijd. Dat gebeurde na een uitbraak van de Britse variant in een hotel. Vijf dagen lang mochten er geen supporters binnen.

De situatie is opnieuw onder controle en dus worden de strenge maatregelen opgeheven. “Vanaf donderdag verwelkomen wij opnieuw publiek in Melbourne Park. De maximumcapaciteit wordt gelegd op 7.477 personen per sessie, wat ongeveer 50% van de capaciteit is”, laat de organisatie weten.

De Australian Open begon dit jaar met drie weken vertraging door de coronacrisis. Heel wat spelers moesten noodgedwongen twee weken op hun hotelkamer in quarantaine.