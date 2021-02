Killer van Mertens mept nu ook Barty naar huis

Zou Elise Mertens zich na het zien van deze uitslag beter of slechter voelen? Karolina Muchova, de Tsjechische die van Mertens won in de achtste finales van de Australian Open, was nu ook te sterk voor het nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty.

Een grote domper ook voor Australië, het land waar het toernooi plaatsvindt. Dat hoopte uiteraard een triomf van hun topspeelster in Melbourne. In de eerste set was er ook nog geen vuiltje aan de lucht. Barty won die set overtuigend met 6-1.

Toen ze ook de eerste twee spelletjes van set twee won, leek de kwalificatie in de maak. Muchova kwam echter onmiddellijk langszij en dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Barty won in de rest van de set slechts één spelletje meer en kwam er nadien ook niet meer bovenop. Muchova zorgde voor de verrassing met 1-6, 6-3 en 6-2.