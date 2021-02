Joachim Gérard doet het: viervoudig Masters-kampioen haalt eindelijk eerste grandslamtitel binnen!

Als hij nog eens naar een gala gaat, kan Joachim Gérard voortaan zijn Australian Open-trofee meenemen. Het is de rolstoeltennisser gelukt: hij pakte op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel. In de finale haalde hij het van de Brit Hewett in drie sets.

Joachim Gérard was al vier keer de beste op de Masters, maar telkens kwam de vraag terug: wanneer is het eens raak op een Grand Slam? Nu dus. Gérard bewees zijn topvorm al door het voorbereidingstoernooi de Melbourne Open te winnen en schrijft nu ook de Australian Open op zijn naam. De finale van de Grand Slam was wel veruit de moeilijkste wedstrijd van de voorbije twee weken. En dit na een ijzersterk begin van Gérard: na de eerste set stond een droge 6-0 op het scorebord. Alfie Hewett is ook wel niet voor niets het nummer drie van de wereld en sloeg terug in de tweede set. BESLISSING NA TWEE UUR TENNIS In de beslissende derde set bleef het spannend, maar de break verschil wees deze keer in het voordeel van Gérard. Die pakte na ruim twee uur tennis de winst met 6-0, 4-6 en 6-4.